МЧС России обезвредило в Донбассе около 24 тысяч взрывоопасных предметов

Специалисты российского МЧС обследовали почти 152 га территории в Донбассе и обезвредили около 24 тыс. взрывоопасных предметов.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, совместными силами МЧС России и МЧС ДНР проведён разбор завалов зданий на площади свыше 55 тыс. кв. м и вывезено более 60 тыс. куб. м строительного мусора.

Также для хозяйственно-бытовых нужд в города ДНР автомобилями и автоцистернами МЧС России ежедневно подвозится питьевая и техническая вода. Всего доставлено порядка 9 тыс. т питьевой и почти 69 тыс. т технической воды.

Ранее сообщалось, что МЧС России доставило свыше 21 тыс. т гумпомощи в Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Украину.