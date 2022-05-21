МЧС России доставило более 21 тысячи тонн гумпомощи в ЛНР, ДНР и на Украину
«С начала гуманитарной операции 337 колоннами доставлено более 21 тыс. т гуманитарного груза», — заявили в ведомстве РИА Новости.
По словам собеседника агентства, на освобождённых территориях Украины жителям выдают единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей — заявления подали более 21 тыс. граждан. Деньги уже получили более 19 тыс. человек.
Ранее начальник отдела (экстренного реагирования) Южного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Екатерина Бабкина рассказала, как выстраивается работа с беженцами.