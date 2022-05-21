МЧС России доставило более 21 тысячи тонн гумпомощи в ЛНР, ДНР и на Украину

Короткая ссылка
МЧС России доставило свыше 21 тыс. т гумпомощи в Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Украину.

«С начала гуманитарной операции 337 колоннами доставлено более 21 тыс. т гуманитарного груза», — заявили в ведомстве РИА Новости.

По словам собеседника агентства, на освобождённых территориях Украины жителям выдают единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей — заявления подали более 21 тыс. граждан. Деньги уже получили более 19 тыс. человек.

Ранее начальник отдела (экстренного реагирования) Южного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России Екатерина Бабкина рассказала, как выстраивается работа с беженцами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить