В Запорожской области заявили, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю.
В Запорожской области заявили, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю
  • РИА Новости

«Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими. Уверен, что после воссоединения наших регионов с Россией Азовское море снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации», — сказал Рогов РИА Новости.

Ранее Рогов заявил, что после окончательного освобождения всех населённых пунктов Запорожской области регион возьмёт курс на интеграцию с Россией.

В конце мая на освобождённой территории Запорожской области была введена бивалютная зона.

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