В Запорожской области заявили, что Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю
- РИА Новости
«Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской области никогда больше не будут украинскими. Уверен, что после воссоединения наших регионов с Россией Азовское море снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации», — сказал Рогов РИА Новости.
Ранее Рогов заявил, что после окончательного освобождения всех населённых пунктов Запорожской области регион возьмёт курс на интеграцию с Россией.
В конце мая на освобождённой территории Запорожской области была введена бивалютная зона.