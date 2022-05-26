Пушилин рассказал о присутствии войск ДНР в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях

Военные Донецкой Народной Республики присутствуют на территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Наши подразделения, то есть наши резервные полки присутствуют в ряде регионов... я говорю про Херсонскую область, про Запорожскую область, про Харьковскую область», — заявил Пушилин.

Он отметил, что немаловажным для военных ДНР является освобождение Харькова.

Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1» ранее заявил, что самые активные боевые действия против ВСУ идут на севере ДНР.

Как сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики, силы ДНР и ЛНР освободили и взяли под полный контроль 219 населённых пунктов на территории республики.