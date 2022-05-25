Силы ДНР и ЛНР взяли под полный контроль 219 населённых пунктов на территории ДНР

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что силы ДНР и ЛНР освободили и взяли под полный контроль 219 населённых пунктов на территории республики.

«По состоянию на 25 мая 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 219 населёнными пунктами, включая Луганское (Артёмовский район) и Светлодарск», — говорится в заявлении штаба в Telegram.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что оборона украинских силовиков в Донбассе, в частности на Светлодарской дуге, была «взломана».