Силы ДНР и ЛНР взяли под полный контроль 219 населённых пунктов на территории ДНР

Короткая ссылка
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что силы ДНР и ЛНР освободили и взяли под полный контроль 219 населённых пунктов на территории республики.
Силы ДНР и ЛНР взяли под полный контроль 219 населённых пунктов на территории ДНР
  • РИА Новости

«По состоянию на 25 мая 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 219 населёнными пунктами, включая Луганское (Артёмовский район) и Светлодарск», — говорится в заявлении штаба в Telegram.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что оборона украинских силовиков в Донбассе, в частности на Светлодарской дуге, была «взломана».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить