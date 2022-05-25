Басурин: на севере ДНР идут самые активные бои

Короткая ссылка
Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что самые активные боевые действия против ВСУ идут на севере ДНР.
Басурин: на севере ДНР идут самые активные бои
  • AP

«Самые активные действия — на севере нашей республики, потому что в своё время… мы ввели в заблуждение противника и ударили там, где он не ожидал, где у него не было массированной обороны, — это район Северодонецка и границы, которая идёт на Красный Лиман, Ямполь и с выходом на Славянск», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что в этом же районе идёт самое серьёзное продвижение, что «вынуждает противника освобождать населённые пункты без сопротивления и уходить в сторону Артёмовска и Славянска».

Ранее Басурин заявил каналу о применении тактики малых котлов на Авдеевском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить