Басурин: на севере ДНР идут самые активные бои

Официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что самые активные боевые действия против ВСУ идут на севере ДНР.

«Самые активные действия — на севере нашей республики, потому что в своё время… мы ввели в заблуждение противника и ударили там, где он не ожидал, где у него не было массированной обороны, — это район Северодонецка и границы, которая идёт на Красный Лиман, Ямполь и с выходом на Славянск», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что в этом же районе идёт самое серьёзное продвижение, что «вынуждает противника освобождать населённые пункты без сопротивления и уходить в сторону Артёмовска и Славянска».

Ранее Басурин заявил каналу о применении тактики малых котлов на Авдеевском направлении.