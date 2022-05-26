Посол ЛНР Мирошник заявил, что в Донбассе находятся около 8 тысяч пленных солдат ВСУ

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В Донбассе на данный момент находятся около 8 тыс. украинских военнопленных, заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
Посол ЛНР Мирошник заявил, что в Донбассе находятся около 8 тысяч пленных солдат ВСУ
  • РИА Новости

«Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой Народной Республики, но у нас тоже хватает, и сейчас общая цифра где-то в районе 8 тыс. Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни», — сказал он в эфире «Соловьёв Live».

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что, как рассказали украинские пленные, у них был приказ стрелять по мирным жителям и не брать в плен россиян.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах отдать под трибунал украинских неонацистов.

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