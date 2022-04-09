Юран: первая победа «Химок» над ЦСКА за историю

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Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу команды в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (4:2).
Юран: первая победа «Химок» над ЦСКА за историю
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Приятно, когда игроки выполняют установку. Все молодцы, заслуженно победили. Первая победа над ЦСКА за историю. Обыграли хорошую команду», — цитирует Юрана «Чемпионат».

По его словам, он дал установку команде терпеть и ждать моментов, а также помог тактически выстроить быстрые выбегания.

«Готовились к ЦСКА, разбирали. Сказал парням, что будет тяжёлый матч. Всё-таки это ЦСКА, у них задача — чемпионство», — добавил Юран.

Напомним, что встреча прошла на стадионе «Арена Химки» 9 апреля. У подмосковного клуба в матче отличились Илья Садыгов (9-я минута), Александр Руденко (52-я и 86-я) и Бесард Сабович (80-я). В составе ЦСКА забили мяч Егор Ушаков (32-я) и Юсуф Языджи (44-я) с пенальти.

Подопечные Сергея Юрана набрали 24 очка и остаются на 13-м месте в таблице РПЛ. ЦСКА с 43 очками занимает третье место.

Ранее главный тренер столичного ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение в матче 24-го тура РПЛ с «Химками» (4:2).

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