Юран: первая победа «Химок» над ЦСКА за историю

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу команды в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (4:2).

«Приятно, когда игроки выполняют установку. Все молодцы, заслуженно победили. Первая победа над ЦСКА за историю. Обыграли хорошую команду», — цитирует Юрана «Чемпионат».

По его словам, он дал установку команде терпеть и ждать моментов, а также помог тактически выстроить быстрые выбегания.

«Готовились к ЦСКА, разбирали. Сказал парням, что будет тяжёлый матч. Всё-таки это ЦСКА, у них задача — чемпионство», — добавил Юран.

Напомним, что встреча прошла на стадионе «Арена Химки» 9 апреля. У подмосковного клуба в матче отличились Илья Садыгов (9-я минута), Александр Руденко (52-я и 86-я) и Бесард Сабович (80-я). В составе ЦСКА забили мяч Егор Ушаков (32-я) и Юсуф Языджи (44-я) с пенальти.

Подопечные Сергея Юрана набрали 24 очка и остаются на 13-м месте в таблице РПЛ. ЦСКА с 43 очками занимает третье место.

Ранее главный тренер столичного ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение в матче 24-го тура РПЛ с «Химками» (4:2).