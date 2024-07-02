Полная отмена: Defense News сообщает о призывах западных чиновников снять ограничения на удары по России

СМИ сообщили о призывах на Западе снять ограничения на удары по РФ

Зарубежные чиновники призывают полностью снять ограничения на применение поставляемого Западом оружия для ударов по России. Об этом пишет Defense News. При этом в Пентагоне заявили, что США считают допустимыми удары американским оружием по Крыму. Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев подчеркнул, что Москва ждёт от ООН «чёткой, принципиальной и взвешенной» оценки украинского удара ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе.