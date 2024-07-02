Полная отмена: Defense News сообщает о призывах западных чиновников снять ограничения на удары по России
СМИ сообщили о призывах на Западе снять ограничения на удары по РФ
- Реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS, применяемая ВСУ в зоне СВО
- AFP
- © ANDREW LEESON
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03 июля 2024
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02 июля 2024
Российские силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России:
«Около 22:30 мск... дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».
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Житель белгородского села Безымено пострадал после атаки украинского дрона, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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В Пентагоне назвали допустимым применение американского вооружения для ударов по Крыму.
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Замглавы МИД России Александр Грушко в ходе переговоров в Белграде с сербским коллегой Марко Джуричем указал на ответственность Запада за эскалацию на Украине.
«С российской стороны были даны принципиальные оценки ответственности Запада за разжигание и эскалацию кризиса вокруг Украины», — говорится в сообщении МИД России.
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Посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин заявил, что поставляемые Украине истребители, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели в ходе СВО, передаёт РИА Новости.
Ранее бывший министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила о выдаче разрешения на экспорт 24 истребителей F-16 на Украину.
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал сложной ситуацию на Покровском направлении.
«На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, вместе с тем линия активного фронта увеличилась», — написал он в соцсетях.
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«Военная хроника» пишет, что микрорайон Новый в Часовом Яре полностью под контролем ВС РФ.
«Это означает, что пролом обороны ВСУ всё-таки произошёл и теперь перед командованием украинской армией встала дилемма: сдать центральную часть города и попробовать зацепиться за канал Северский Донец — Донбасс или откатиться к западу в промзону и попытаться организовать оборону там. С учётом того что на Часов Яр российская армия давит сразу с нескольких направлений, перенос огня и боёв на новые позиции ВСУ — лишь вопрос времени», — говорится в сообщении.
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НАТО не хочет заканчивать войну на Украине, намереваясь втянуть в боевые действия и Белоруссию, но этого не произойдёт, заверил Александр Лукашенко.
«Я вам гарантирую, что никаких столкновений на границе с Украиной мы не допустим. Их не будет», — приводит его слова БЕЛТА.
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Александр Лукашенко, говоря о ситуации на белорусско-украинской границе, заявил, что там ничего особенного не происходит.
«Очень активизировались наши соседи в последние несколько дней. И наши военные сразу это заметили. Мы ни в коем случае не должны допустить никакой эскалации и никакого обострения. Я хочу, чтобы украинское руководство это услышало», — цитирует его БЕЛТА.
При этом он подчеркнул, что в случае угрозы ответ будет жёстким и решительным.
Также Лукашенко сообщил, что белорусские военные перехватывают украинские беспилотники с взрывчаткой, которые направляются в Россию: «Я бы попросил украинцев не баловаться и не шалить с огнём. Это очень опасно».