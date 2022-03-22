Daily Mail: «Челси» сможет продавать билеты на полуфинал Кубка Англии, если Абрамович не получит прибыли

Лондонский «Челси» сможет продавать билеты на полуфинал Кубка Англии при условии, что владелец клуба Роман Абрамович не получит прибыли.

Болельщики «аристократов» смогут посетить игру команды при условии, что Абрамович не получит прибыли от продажи билетов. Это стало известно после того, как депутат-консерватор Джулиан Найт обвинил руководство «Уэмбли» в путанице, сообщает Daily Mail.

Джулиан Найт, который является председателем Комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту, раскритиковал Футбольную ассоциацию Англии за отстранение болельщиков «Челси» от матчей. Из-за правил специальной лицензии, введённой правительством после санкций против Абрамовича, болельщики синих не могут купить билеты на матчи.

Владелец «Челси» Абрамович попал в санкционный список Великобритании. 26 февраля бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».

Сейчас «Челси» (59 очков) занимает третью строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (70).

Ранее Шевченко высказался о проблемах «Челси» на фоне санкций против Абрамовича.