Daily Mail: «Челси» сможет продавать билеты на полуфинал Кубка Англии, если Абрамович не получит прибыли

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Лондонский «Челси» сможет продавать билеты на полуфинал Кубка Англии при условии, что владелец клуба Роман Абрамович не получит прибыли.
Daily Mail: «Челси» сможет продавать билеты на полуфинал Кубка Англии, если Абрамович не получит прибыли
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Болельщики «аристократов» смогут посетить игру команды при условии, что Абрамович не получит прибыли от продажи билетов. Это стало известно после того, как депутат-консерватор Джулиан Найт обвинил руководство «Уэмбли» в путанице, сообщает Daily Mail.

Джулиан Найт, который является председателем Комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту, раскритиковал Футбольную ассоциацию Англии за отстранение болельщиков «Челси» от матчей. Из-за правил специальной лицензии, введённой правительством после санкций против Абрамовича, болельщики синих не могут купить билеты на матчи.

Владелец «Челси» Абрамович попал в санкционный список Великобритании. 26 февраля бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».

Сейчас «Челси» (59 очков) занимает третью строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (70).

Ранее Шевченко высказался о проблемах «Челси» на фоне санкций против Абрамовича.

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