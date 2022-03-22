Daily Mail: «Челси» сможет продавать билеты на полуфинал Кубка Англии, если Абрамович не получит прибыли
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Болельщики «аристократов» смогут посетить игру команды при условии, что Абрамович не получит прибыли от продажи билетов. Это стало известно после того, как депутат-консерватор Джулиан Найт обвинил руководство «Уэмбли» в путанице, сообщает Daily Mail.
Джулиан Найт, который является председателем Комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту, раскритиковал Футбольную ассоциацию Англии за отстранение болельщиков «Челси» от матчей. Из-за правил специальной лицензии, введённой правительством после санкций против Абрамовича, болельщики синих не могут купить билеты на матчи.
Владелец «Челси» Абрамович попал в санкционный список Великобритании. 26 февраля бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету благотворительного фонда, а 2 марта объявил, что собирается продать «Челси».
Сейчас «Челси» (59 очков) занимает третью строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (70).
Ранее Шевченко высказался о проблемах «Челси» на фоне санкций против Абрамовича.