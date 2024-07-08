Разрушения из-за падения украинской ракеты: в МО РФ назвали недостоверными слова Киева об ударе по гражданским объектам
МО РФ: разрушения в Киеве стали следствием падения украинской ракеты ПВО
- © Vladimir Baranov/Global Look Press
-
09 июля 2024
На этом мы завершаем текстовую трансляцию. Следите за новостями на нашем сайте.
-
Один человек погиб и два получили ранения в результате обстрела Белгорода, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, несколько воздушных целей было сбито на подлёте к городу.
-
-
08 июля 2024
-
США не меняют свою позицию относительно действующих ограничений на атаки ВСУ вглубь территории России, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Несколько недель назад президент дал указания Украине. Они могут использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль границы. Это сохраняется», — цитирует его РИА Новости.
-
По предварительным данным, четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрела города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, город был трижды обстрелян ВСУ.
-
Ещё как минимум три человека получили ранения в результате ударов ВСУ по населённым пунктам Белгородской области, сообщил Вячеслав Гладков. По его словам, в селе Грузском дрон атаковал движущийся легковой автомобиль, а в районе посёлка Чапаевского БПЛА-камикадзе атаковал комбайн и трактор.
-
Число погибших в результате атаки ВСУ на село Никольское Белгородского района выросло до трёх, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Водитель легкового автомобиля, находившийся в момент прилёта на соседнем перекрёстке, получил ранения. Его коллега сел за руль и повёз раненого в сторону Белгорода для оказания медицинской помощи. К большому горю, по пути в больницу мужчина скончался. В оперативные службы его коллега обратился только недавно», — рассказал Гладков.
-
Сюжет военкора RT Игоря Жданова о работе операторов БПЛА из спецподразделения «Ахмат» на Волчанском направлении.
-
Присоединение Украины к НАТО требует от членов альянса политической воли, заявил специальный помощник президента США и директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер.
«Целое командование (НАТО. — RT) отвечает за поддержку Украины в военной подготовке, координации и логистике в рамках помощи в безопасности и развития сил, что будет мостом к членству Украины в альянсе… когда появится политическая воля», — сказал Карпентер. Его слова приводит РИА Новости.