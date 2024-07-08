Разрушения из-за падения украинской ракеты: в МО РФ назвали недостоверными слова Киева об ударе по гражданским объектам

МО РФ: разрушения в Киеве стали следствием падения украинской ракеты ПВО

Российские военные 8 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что распространённые Киевом сведения о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. Как отметили в МО РФ, фото- и видеоматериалы из Киева подтверждают, что разрушения в городе зафиксированы в результате падения украинской ракеты ПВО, выпущенной в черте города.

© Vladimir Baranov/Global Look Press