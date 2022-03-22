Шевченко высказался о проблемах «Челси» на фоне санкций против Абрамовича

Бывший нападающий «Челси» Андрей Шевченко высказался о проблемах лондонского клуба на фоне санкций против владельца клуба Романа Абрамовича.

«История, которую построил «Челси», не забудется. Болельщики всегда будут поддерживать «Челси», потому что они любят этот клуб. Понимаю, что сейчас для команды трудный момент», — цитирует Шевченко Daily Mail.

Также Шевченко считает, что ради благополучия клуба и болельщиков ситуация на Украине должна разрешиться.

Напомним, что правительство Великобритании внесло Абрамовича в санкционный список. Вместе с тем лондонский клуб обладает действующей лицензией, которая разрешает продолжать связанную с футболом деятельность, в том числе проведение матчей.

Сейчас «Челси» (59 очков) занимает третью строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (70).

Ранее «Челси» обыграл «Мидлсбро» и вышел в полуфинал Кубка Англии.