Шевченко высказался о проблемах «Челси» на фоне санкций против Абрамовича
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«История, которую построил «Челси», не забудется. Болельщики всегда будут поддерживать «Челси», потому что они любят этот клуб. Понимаю, что сейчас для команды трудный момент», — цитирует Шевченко Daily Mail.
Также Шевченко считает, что ради благополучия клуба и болельщиков ситуация на Украине должна разрешиться.
Напомним, что правительство Великобритании внесло Абрамовича в санкционный список. Вместе с тем лондонский клуб обладает действующей лицензией, которая разрешает продолжать связанную с футболом деятельность, в том числе проведение матчей.
Сейчас «Челси» (59 очков) занимает третью строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (70).
Ранее «Челси» обыграл «Мидлсбро» и вышел в полуфинал Кубка Англии.