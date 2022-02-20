Серебро российских хоккеистов, девятое место в медальном зачёте по итогу Игр, нокаут Корешкова: главное к утру

Передача Валерия Ничушкина помогла «Колорадо Эвеланш» обыграть «Баффало Сэйбрз» в матче НХЛ.
«Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче Серии А.
«Реал» разгромил «Алавес» в матче Примеры.
ПСЖ уступил в гостях «Нанту» в матче чемпионата Франции по футболу.
Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс выиграли теннисный турнир в Дубае в парном разряде.
Британские кёрлингистки завоевали золото на ОИ-2022 в Пекине.
Норвежка Тереза Йохауг выиграла лыжный марафон на Олимпиаде, а россиянки остались без медалей.
Немецкие бобслеисты завоевали золото ОИ-2020 среди четвёрок, а экипаж Ростислава Гайтюкевича стал седьмым.
Австрийские горнолыжники выиграли золото ОИ в смешанных командных соревнованиях.
Россия уступила Финляндии в финале хоккейного турнира на Олимпиаде, а суоми стали девятой командой в истории, выигравшей ОИ.
Россия заняла девятое место в медальном зачёте по итогам Игр в Пекине, но заняла второе место по общему количеству медалей на Олимпиаде.
Словацкий 17-летний хоккеист Юрай Слафковски признан MVP Игр-2022.
Лишь один хоккеист сборной России вошёл в символичную команду ОИ в Пекине.
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов и его штаб будут готовить национальную команду к ЧМ-2022.
Андрей Корешков нокаутировал американского бойца Ченси Ренкаунтри в первом раунде на Bellator 274.
Ранее министр спорта Олег Матыцин поздравил сборную России по хоккею с серебром Олимпиады в Пекине.