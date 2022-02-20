Серебро российских хоккеистов, девятое место в медальном зачёте по итогу Игр, нокаут Корешкова: главное к утру

|

Сборная России по хоккею проиграла Финляндии и завоевала серебро Олимпиады в Пекине, в общем медальном зачёте национальная команда стала девятой по итогам Игр, а Андрей Корешков нокаутировал в первом раунде американца Ченси Ренкаунтри на турнире Bellator 274. Об этих и других новостях — в утренней подборке RT.

Передача Валерия Ничушкина помогла «Колорадо Эвеланш» обыграть «Баффало Сэйбрз» в матче НХЛ.

«Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче Серии А.

«Реал» разгромил «Алавес» в матче Примеры.

ПСЖ уступил в гостях «Нанту» в матче чемпионата Франции по футболу.

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс выиграли теннисный турнир в Дубае в парном разряде.

Британские кёрлингистки завоевали золото на ОИ-2022 в Пекине.

Норвежка Тереза Йохауг выиграла лыжный марафон на Олимпиаде, а россиянки остались без медалей.

Немецкие бобслеисты завоевали золото ОИ-2020 среди четвёрок, а экипаж Ростислава Гайтюкевича стал седьмым.

Австрийские горнолыжники выиграли золото ОИ в смешанных командных соревнованиях.

Россия уступила Финляндии в финале хоккейного турнира на Олимпиаде, а суоми стали девятой командой в истории, выигравшей ОИ.

Россия заняла девятое место в медальном зачёте по итогам Игр в Пекине, но заняла второе место по общему количеству медалей на Олимпиаде.

Словацкий 17-летний хоккеист Юрай Слафковски признан MVP Игр-2022.

Лишь один хоккеист сборной России вошёл в символичную команду ОИ в Пекине.

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов и его штаб будут готовить национальную команду к ЧМ-2022.

Андрей Корешков нокаутировал американского бойца Ченси Ренкаунтри в первом раунде на Bellator 274.

Ранее министр спорта Олег Матыцин поздравил сборную России по хоккею с серебром Олимпиады в Пекине.