Россия уступила Финляндии в финале хоккейного турнира на Олимпиаде

Встреча завершилась со счётом 1:2.
На восьмой минуте россиян вывел вперёд Михаил Григоренко, реализовав большинство. Ему ассистировали Никита Нестеров и Никита Гусев. На 24-й Вилле Покка восстановил равенство, а на старте третьего периода (41-я) Ханнес Бьёрнинен забросил победную для суоми шайбу.
Таким образом, финны впервые в своей истории стали олимпийскими чемпионами по хоккею. До этого лучшим их результатом на Играх становилось серебро в 1988 и 2006 годах.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результативности сборной России по хоккею на Олимпиаде.