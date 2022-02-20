Россия уступила Финляндии в финале хоккейного турнира на Олимпиаде

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Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в финале Олимпийских игр в Пекине.

Встреча завершилась со счётом 1:2.

На восьмой минуте россиян вывел вперёд Михаил Григоренко, реализовав большинство. Ему ассистировали Никита Нестеров и Никита Гусев. На 24-й Вилле Покка восстановил равенство, а на старте третьего периода (41-я) Ханнес Бьёрнинен забросил победную для суоми шайбу.

Таким образом, финны впервые в своей истории стали олимпийскими чемпионами по хоккею. До этого лучшим их результатом на Играх становилось серебро в 1988 и 2006 годах.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результативности сборной России по хоккею на Олимпиаде.