Сборная Финляндии по хоккею стала девятой командой в истории, выигравшей ОИ 

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Сборная Финляндии по хоккею стала девятой командой в истории, которой удалось стать победителем Олимпийских игр.

Финская сборная в финале Олимпиады 2022 года в Пекине обыграла команду России со счётом 2:1. Таким образом, суоми впервые в своей истории стали олимпийским чемпионами.

Кроме финнов, в истории Игр золотыми медалистами становились восемь команд: Канада (девять раз), СССР (семь раз), Россия (один раз), Великобритания (один раз), США (два раза), Швеция (два раза), Чехия (один раз) и Объединённая команда республик бывшего СССР (один раз).

Ранее сообщалось, что лишь один хоккеист сборной России вошёл в символичную команду ОИ в Пекине.