Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

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«Колорадо Эвеланш» на выезде нанёс поражение «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду арены «Кибэнк-Центр» в Баффало, завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Джареда Беднара.

В составе «Колорадо» отличились Натан Маккиннон (4-я минута), Джей Ти Комфер (12-я), Назем Кадри (14-я), Алекс Ньюхук (49-я) и Микко Рантанен (60-я). У «Баффало» хет-трик оформил Тейдж Томпсон (3, 13 и 33-я).

Россиянин Валерий Ничушкин записал на свой счёт результативную передачу.

«Колорадо» (76 очков) занимает первую строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Баффало» (40) идёт на седьмом месте в Атлантическом дивизионе.

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