Победа лыжников в эстафете, серебро Ивлиева и бронза Латыпова: итоги 13 февраля

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Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла в эстафете, шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль на дистанции 500 м, биатлонист Эдуард Латыпов финишировал третьим в гонке преследования. Эти и другие новости — в вечерней подборке RT.

Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала золото в эстафете на ОИ-2022.

Российские лыжники впервые за 42 года выиграли эстафету на Олимпиаде.

Сборная России впервые за 50 лет сделала «золотой олимпийский дубль» в лыжных эстафетах.

Вяльбе сообщила, что Устюгов не выступит в марафоне на Олимпиаде.

Биатлонист Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде.

Норвежская биатлонистка Олсбю-Ройселанн выиграла пасьют на Олимпиаде, Нигматуллина — 11-я.

Ивлиев завоевал серебро в шорт-треке на дистанции 500 м на Играх-2022.

Определилась сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира.

Сообщалось, что Россия встретится с победителем пары Дания — Латвия на олимпийском хоккейном турнире.

Голикова завоевала бронзу в конькобежном спорте на Олимпиаде-2022.

Норвежская биатлонистка Тандревольд потеряла сознание после финиша в пасьюте.

Сообщалось, что заседание выездной панели CAS по делу Валиевой продлилось шесть часов.

СМИ сообщали, что WADA проверит всё взрослое окружение фигуристки Валиевой.

Валиева, Трусова и Щербакова узнали стартовые номера в короткой программе на ОИ в Пекине.

Ранее Россия поднялась на седьмое место в медальном зачёте после девятого дня Игр в Пекине.