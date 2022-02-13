Победа лыжников в эстафете, серебро Ивлиева и бронза Латыпова: итоги 13 февраля

Мужская сборная России по лыжным гонкам завоевала золото в эстафете на ОИ-2022.
Российские лыжники впервые за 42 года выиграли эстафету на Олимпиаде.
Сборная России впервые за 50 лет сделала «золотой олимпийский дубль» в лыжных эстафетах.
Вяльбе сообщила, что Устюгов не выступит в марафоне на Олимпиаде.
Биатлонист Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде.
Норвежская биатлонистка Олсбю-Ройселанн выиграла пасьют на Олимпиаде, Нигматуллина — 11-я.
Ивлиев завоевал серебро в шорт-треке на дистанции 500 м на Играх-2022.
Определилась сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира.
Сообщалось, что Россия встретится с победителем пары Дания — Латвия на олимпийском хоккейном турнире.
Голикова завоевала бронзу в конькобежном спорте на Олимпиаде-2022.
Норвежская биатлонистка Тандревольд потеряла сознание после финиша в пасьюте.
Сообщалось, что заседание выездной панели CAS по делу Валиевой продлилось шесть часов.
СМИ сообщали, что WADA проверит всё взрослое окружение фигуристки Валиевой.
Валиева, Трусова и Щербакова узнали стартовые номера в короткой программе на ОИ в Пекине.
Ранее Россия поднялась на седьмое место в медальном зачёте после девятого дня Игр в Пекине.