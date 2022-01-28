Медведев признался, что жалеет об оскорблениях в адрес судьи в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о конфликте с судьёй во время полуфинального матча Australian Open c греком Стефаносом Циципасом.

«Я всё время жалею об этом, потому что не считаю это хорошим поведением. Знаю, что этот судья… Знаю, что все судьи стараются делать свою работу. Но когда ты там, в игре... Мы не бьёмся на кулаках, но теннис — это битва. Это поединок один на один с соперником. Я вообще-то очень уважаю игроков, которые никогда не показывают своих эмоций, ведь это очень тяжело», — сказал Медведев на пресс-конференции.

По его словам, он пытается работать на своими эмоциями и во многих матчах ему удавалось держать себя в руках. Он также отметил, что пять лет назад был просто сумасшедшим по поведению на корте, но тогда на него обращали меньше внимания.

«Это помогает выигрывать матчи, я знаю. Я действительно на 100% жалею о своём поведении, но я был в пылу борьбы. Я просто потерял контроль», — добавил Медведев.

Напомним, что после проигранного второго сета Медведев раскритиковал работу арбитра из-за того, что отец соперника постоянно что-то говорил сыну во время игры, а это запрещено правилами. 25-летний россиянин оскорбил рефери и жаловался, что тот не делает Циципасу замечаний.

Медведев обыграл Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и второй раз подряд пробился в финал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча состоится 30 января.

Ранее Циципас заявил, что Медведев заслуживает чемпионского титула на Australian Open.