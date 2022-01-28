Циципас заявил, что Медведев заслуживает чемпионского титула на Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас после матча с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале Australian Open высказался об игре соперника.

«Он — отличный теннисист. Бегает как марафонец. Может бегать часами. Не уверен, что сам мог бы выдержать так долго. Уважаю его выносливость, что у него такая физическая форма. Медведев — один из сильнейших бойцов. Он и Надаль. Думаю, что Даниил заслуживает титула», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Медведев обыграл Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и второй раз подряд пробился в финал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча состоится 30 января.

Ранее бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе заявила, что не сомневалась в победе Медведева над Циципасом.