Колосков — о введении Fun ID: к этому закону отношусь настороженно

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным закона о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«К этому закону отношусь настороженно. Я пока не могу его принять, не зная, для чего он подписан. У меня пока нет полного представления, какую пользу этот закон принесёт российскому футболу, а также болельщикам», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Путин 30 декабря подписал закон о введении Fan ID.

Документ опубликован на сайте правовой информации.

Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду на то, что Fan ID не создаст дополнительных препятствий болельщикам.

17 декабря Государственная дума приняла в третьем чтении закон, предписывающий введение электронных паспортов. 24 декабря Совет Федерации одобрил закон о введении паспорта болельщика.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о введении Fan ID.