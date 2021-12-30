Губерниев высказался о введении Fan ID: нужно соблюдать закон Российской Федерации

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным закона о введении паспортов болельщиков (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Когда Сергею Владимировичу Михалкову сказали, что он написал так себе текст гимна, он ответил, что слушать его будут стоя. Поэтому все разговоры о том, нужен этот закон или нет, сейчас абсолютно в пользу бедных. Есть чёткие правила. Для попадания на стадион нужно соблюдать закон Российской Федерации. С этим все обязаны считаться. Плохой закон или нет — значения не имеет», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Путин 30 декабря подписал закон о введении Fan ID.

Документ опубликован на сайте правовой информации.

Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду на то, что Fan ID не создаст дополнительных препятствий болельщикам.

17 декабря Государственная дума приняла в третьем чтении закон, предписывающий введение электронных паспортов. 24 декабря Совет Федерации одобрил закон о введении паспорта болельщика.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее болельщики «Спартака» заявили об отказе от оформления Fan ID.