Врач — о травме Макгрегора: ему нужно будет заново учиться ходить

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Микрохирург Илья Кунгуров высказался о сроках восстановления экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, получившего перелом ноги во время боя с Дастином Порье.
Врач — о травме Макгрегора: ему нужно будет заново учиться ходить
  • Reuters

«Думаю, принципы лечения таких травм одинаковы во всём мире. Скорее всего, это закончится интрамедуллярным остеосинтезом. Это когда металлический стержень вставляется в канал, фиксируя отломки. Впоследствии его можно удалить, однако в любом случае этот перелом очень тяжёлый, катастрофа для голеностопного сустава. Нужно будет заново научиться ходить, справляться с другими факторами. Для обычной жизни будет всё хорошо, а если говорить о профессиональном спорте, то я думаю, что в течение года мы какой-то чёткой информации не получим», — цитирует врача «Матч ТВ».

Макгрегор получил перелом ноги в первом раунде боя на турнира UFC 264 и покинул октагон на носилках. Победа техническим нокаутом была присуждена Порье.

Ранее Лебедев выразил мнение, что Макгрегор продолжит выступления на профессиональном уровне.

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