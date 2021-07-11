Лебедев считает, что Макгрегор продолжит выступления на профессиональном уровне

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев прокомментировал поражение экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в двух дивизионах Конора Макгрегора от американца Дастина Порье в главном поединке UFC 264.

«Я почему-то и думал, что Конор проиграет. Но уверен, что он вернётся. За границей модно кричать и плеваться. Кто же откажется от лёгких денег? Всё, что он делал для того, чтобы стать Макгрегором с большой буквы, он делал ради заработка. Поверьте, это большие деньги. От них мало кто откажется. На мой взгляд, ему уже хватит, но человеку всегда мало. Лишь единицы могут признать, что здоровье важнее денег», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом на UFC 264. В конце первого раунда он, оступившись, сломал ногу.

Ранее экс-чемпион UFC Джон Джонс выразил сомнение, что Макгрегор сможет продолжить карьеру после перелома ноги.