Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в беседе с RT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала, в чём заключается суть формирования политики будущего для молодёжи в сфере спорта.

Так, Канделаки, которая была в том числе модератором сессии под названием «Роль спорта в формировании молодёжной политики будущего», отметила, что суть этого посыла заключается в распространении среди молодёжи тренда на здоровый образ жизни.

«Мне все говорят: «Слушайте, как вы можете столько работать, как вы можете так выглядеть?» Если день прошёл и кто-то не сказал об этом, — странно», — сказала она.

Канделаки рассказала о роли спорта в формировании политики будущего

По словам Канделаки, её секрет заключается в том, что она старается соблюдать режим дня, заниматься спортом, вести правильный образ жизни и правильно питаться, отказавшись при этом от вредных привычек.

«Чудес не бывает. Если я вам буду говорить, что просто вот такая, — это же неправда», — добавила она.

По мнению генерального продюсера «Матч ТВ», личный успех каждого отдельного человека во многом определяется тем, занимается он спортом или нет.

«Я просто одно могу сказать: если вы не будете заниматься спортом, вы не будете успешными. Это не потому, что я возглавляю «Матч-ТВ». Это просто потому, что за 45 лет своей жизни я абсолютно точно поняла, что бороться, выдерживать, конкурировать в столь агрессивной среде могут только те, кто ведёт здоровый образ жизни. Нездоровые люди просто не выдерживают», — заключила Канделаки.

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