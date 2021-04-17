Канделаки считает, что в командном формате сборная России по фигурному катанию непобедима

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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась своими впечатлениями от командного чемпионата мира по фигурному катанию, который прошёл в японской Осаке.
Канделаки считает, что в командном формате сборная России по фигурному катанию непобедима
  • РИА Новости

«Если по отдельности составить конкуренцию отечественным звёздам фигурного катания можно, то в командном формате прямо сейчас — точно нет. Командные форматы — это вообще наша история», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Сборная России одержала победу в общем зачёте командного чемпионата мира, набрав 125 баллов. Второе место заняла команда США (110), а третье — фигуристы из Японии (107). 

Ранее Щербакова заявила, что пока целенаправленно не думала об олимпийском сезоне.

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