Канделаки считает, что в командном формате сборная России по фигурному катанию непобедима
- РИА Новости
«Если по отдельности составить конкуренцию отечественным звёздам фигурного катания можно, то в командном формате прямо сейчас — точно нет. Командные форматы — это вообще наша история», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.
Сборная России одержала победу в общем зачёте командного чемпионата мира, набрав 125 баллов. Второе место заняла команда США (110), а третье — фигуристы из Японии (107).
Ранее Щербакова заявила, что пока целенаправленно не думала об олимпийском сезоне.