Врач рассказал, когда пробежки вредят здоровью
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Об этом специалист рассказал в беседе с kp.ru.
По его словам, во время любых физкультурных занятий усиливается газообмен.
«Мы чаще и глубже дышим. И если наши физкультурные упражнения проводим неподалёку от шумной дороги, то вдыхаем в себя всю таблицу Менделеева из автомобильных выхлопов. И поскольку обмен веществ во время физических нагрузок тоже ускорен, все эти вредные вещества очень быстро оказываются у нас в крови», — сказал он.
Ачкасов советует перенести спортивные занятия в более удобные для этого места: в парки, скверы, на стадионы, подальше от парковок и больших трасс.
Ранее врач-диетолог Ольга Шмелёва в беседе с НСН дала рекомендации желающим прийти в форму перед летним сезоном.