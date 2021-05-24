Врач рассказал, когда пробежки вредят здоровью

Завкафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им Сеченова, доктор медицинских наук, профессор Евгений Ачкасов объяснил, почему бег в мегаполисе может принести вред.

Об этом специалист рассказал в беседе с kp.ru.

По его словам, во время любых физкультурных занятий усиливается газообмен.

«Мы чаще и глубже дышим. И если наши физкультурные упражнения проводим неподалёку от шумной дороги, то вдыхаем в себя всю таблицу Менделеева из автомобильных выхлопов. И поскольку обмен веществ во время физических нагрузок тоже ускорен, все эти вредные вещества очень быстро оказываются у нас в крови», — сказал он.

Ачкасов советует перенести спортивные занятия в более удобные для этого места: в парки, скверы, на стадионы, подальше от парковок и больших трасс.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелёва в беседе с НСН дала рекомендации желающим прийти в форму перед летним сезоном.