Полузащитник «Уфы» Бизоза извинился перед Погребняком за удаление в матче с «Уралом»

Короткая ссылка
Полузащитник «Уфы» Парфе Бизоза выступил с извинениями за удаление в матче 21-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом» (0:0).
Полузащитник «Уфы» Бизоза извинился перед Погребняком за удаление в матче с «Уралом»
  • © ufafc
  • Instagram

«Футбол иногда бывает жёстким. Хочу извиниться перед моими товарищами по команде, клубом и болельщиками. Павел, друг мой, я не собирался тебя ударять! Я вернусь более сильным», — приводятся слова Бизозы в Instagram «Уфы».

В начале встречи полузащитник «Уфы» наступил на колено лежавшему на газоне нападающему «Урала» Павлу Погребняку. Главный арбитр игры Сергей Лапочкин принял решение удалить Бизозу с поля.

Ранее сообщалось, что «Урал» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить