Полузащитник «Уфы» Бизоза извинился перед Погребняком за удаление в матче с «Уралом»

Полузащитник «Уфы» Парфе Бизоза выступил с извинениями за удаление в матче 21-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом» (0:0).

«Футбол иногда бывает жёстким. Хочу извиниться перед моими товарищами по команде, клубом и болельщиками. Павел, друг мой, я не собирался тебя ударять! Я вернусь более сильным», — приводятся слова Бизозы в Instagram «Уфы».

В начале встречи полузащитник «Уфы» наступил на колено лежавшему на газоне нападающему «Урала» Павлу Погребняку. Главный арбитр игры Сергей Лапочкин принял решение удалить Бизозу с поля.

Ранее сообщалось, что «Урал» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ.