Врач ФЛГР назвал возможную причину массового обморожения лыжников во время гонки в Швейцарии

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Главный врач Федерации лыжных гонок России Роман Эрлихман высказал мнение об инциденте с массовым обморожением участников лыжной гонки «Ла Диагонела» в Швейцарии.
Врач ФЛГР назвал возможную причину массового обморожения лыжников во время гонки в Швейцарии
  • РИА Новости

«Думаю, дело в экипировке каждого из спортсменов — когда нужно активно работать палками, лишняя одежда иногда мешает. Спортсмены иногда думают, что им будет достаточно тех слоёв одежды, что у них есть, и берут перчатки вместо варежек. Хотя норвежские лыжники на Кубках мира выступали в варежках два раза — это намного теплее, чем перчатки, они тонки, позволяют плотнее держать палки. Такие обморожения происходили на официальных соревнованиях, бывает такое и с любителями, которые просто по лесу катаются. Не думаю, что организаторы неправильно рассчитали температурный режим — официально на соревнованиях существует планка, ниже которой турниры не проводятся», — приводит слова Эрлихмана ТАСС.

Несколько участников 60-километрового марафона серии получили обморожения рук и ног во время гонки, которая прошла 17 января при температуре воздуха ниже -20 ºС. В результате некоторые спортсмены были госпитализированы, и двум из них грозит ампутация пальцев на руках и ногах.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Клебо пропустит этап КМ по лыжным гонкам в Лахти.

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