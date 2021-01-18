Клебо пропустит этап КМ по лыжным гонкам в Лахти

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо не был включён в состав сборной Норвегии на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти.
Клебо пропустит этап КМ по лыжным гонкам в Лахти
  • globallookpress.com

Титулованный лыжник не попал в список спортсменов, которые выступят на этапе в Финляндии, опубликованный пресс-службой Норвежской лыжной федерации.

В состав сборной Норвегии на этапе в Лахти, который пройдёт 23 и 24 января и который станет всего вторым для норвежской команды в нынешнем сезоне, включены Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Нюнгет, Сьюр Рёте, Хелене Марие Фоссесхолм, Тереза Йохауг, Анне Кьерсти Кальво, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг.

Ранее сообщалось, что Сергей Устюгов включён в состав сборной России по лыжным гонкам на этапы в Лахти и Фалуне.

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