Устюгов включён в состав сборной России по лыжным гонкам на этапы в Лахти и Фалуне

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Российский лыжник Сергей Устюгов включён в состав сборной России на ближайшие этапы Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти и шведском Фалуне.
Устюгов включён в состав сборной России по лыжным гонкам на этапы в Лахти и Фалуне
  • © РИА Новости

По словам главного тренера сборной Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Сергея Крянина, которые передаёт ТАСС, вопрос включения Устюгова в состав сборной уже решён.

«Ему очень важно выступать и показывать результаты. Понятно, что после перенесённой болезни добиться этого будет сложнее. Да, конкуренция в сборной России очень большая, но он всё равно должен доказывать, что остаётся неслабым лыжником. Всё в его руках и ногах», — добавил специалист.

28-летний Устюгов пропустил стартовые этапы Кубка мира и не примет участия в «Тур де Ски», так как восстанавливался после перенесённой коронавирусной инфекции.

Этап Кубка мира в Лахти пройдёт 23—24 января, а в Фалуне — 29—31 января.

Ранее сообщалось, что российские лыжники на чемпионате мира выступят под флагом и гимном Международной федерации лыжного спорта.

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