Боец UFC Эмеев высказался о причинах проблем с коронавирусом в Дагестане

Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев, выступающий в UFC, поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса в Дагестане.

«В Дагестане очень много людей умерли от двусторонней пневмонии. Это, видимо, от этого COVID всё идёт. Я живу в селении, в горах. Очень много умерли именно в горах. Видимо, медицинские учреждения не были к этому готовы», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

По его словам, в регионе отсутствует достаточное количество необходимого оборудования. Кроме того, он отметил, что многим людям приходится ходить на работу, у них нет возможности постоянно находиться дома.

«Сейчас уже все в масках ходят, почти всё закрыто. Болеют и умирают в основном старшие люди, пожилые. Молодые в основном всё легко перенесли. Основная причина — всё-таки отсутствие оборудования. Ни медучреждения, ни медперсонал не были готовы к такой эпидемии», — заявил Эмеев.

Недавно президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Дагестане и поручил подготовить план по преодолению ситуации с коронавирусом в этой республике.

Ранее другой боец UFC, Муслим Салихов, рассказал о проблемах с коронавирусом в Дагестане.