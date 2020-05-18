Боец UFC Эмеев высказался о причинах проблем с коронавирусом в Дагестане
- © Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«В Дагестане очень много людей умерли от двусторонней пневмонии. Это, видимо, от этого COVID всё идёт. Я живу в селении, в горах. Очень много умерли именно в горах. Видимо, медицинские учреждения не были к этому готовы», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».
По его словам, в регионе отсутствует достаточное количество необходимого оборудования. Кроме того, он отметил, что многим людям приходится ходить на работу, у них нет возможности постоянно находиться дома.
«Сейчас уже все в масках ходят, почти всё закрыто. Болеют и умирают в основном старшие люди, пожилые. Молодые в основном всё легко перенесли. Основная причина — всё-таки отсутствие оборудования. Ни медучреждения, ни медперсонал не были готовы к такой эпидемии», — заявил Эмеев.
Недавно президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Дагестане и поручил подготовить план по преодолению ситуации с коронавирусом в этой республике.
Ранее другой боец UFC, Муслим Салихов, рассказал о проблемах с коронавирусом в Дагестане.