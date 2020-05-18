Боец UFC Салихов рассказал о проблемах с коронавирусом в Дагестане

Российский боец смешанного стиля Муслим Салихов, выступающий в UFC, рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в Дагестане.

«Постоянно сижу дома. В Дагестане многие болеют, лучше не гулять. Шестое место среди регионов? Это только официально. Поверьте, тут намного больше заражённых. Все города закрыли. И Хасавюрт, и Махачкалу, и Кизилюрт, и Буйнакск. Надо реально что-то делать, очень много болеющих», — цитирует Салихова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что местные власти предпринимают все усилия для улучшения ситуации, но больных всё равно много. Спортсмен также предположил, что не у всех жителей есть возможность соблюдать изоляцию и им приходится ходить на работу.

«У кого есть возможность — сидят дома. Конечно, люди здесь друг другу стараются помогать. Есть много фондов, которые этим занимаются, но всё равно не все сидят дома. В сёлах такая ситуация, что люди умирают, другие люди идут выразить соболезнования и заражаются», — добавил Салихов.

По его словам, в крупных городах даже закрыли мечети.

Недавно президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Дагестане и поручил подготовить план по преодолению ситуации с коронавирусом в этой республике.

Ранее Магомедхан Гамзатханов, известный как Волк-хан, рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане.