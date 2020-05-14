Уайт: Нурмагомедов переносит болезнь отца, как настоящий мужик

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Президент UFC Дана Уайт восхитился стойкостью чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, чей отец Абдулманап Нурмагомедов в настоящее время находится в больнице.
Уайт: Нурмагомедов переносит болезнь отца, как настоящий мужик
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Вчера говорил с Хабибом, но он ничего мне не сказал. Он не хотел это обсуждать. Мы ещё раз поговорили, когда я обо всём узнал. Он тяжело это переживает, но переносит, как настоящий мужик. Я люблю своего отца, поэтому могу понять, каково сейчас Хабибу», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Night 171.

25 апреля Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией. 3 мая его доставили в Москву из-за ухудшения состояния. 13 мая появилась информация, что он находится в коме, но уже 14 мая спортивный комментатор и друг Нурмагомедова Рамазан Рабаданов заявил, что специалист вышел из комы.

Ранее Александр Шлеменко пожелал здоровья отцу Нурмагомедова.

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