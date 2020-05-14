Шлеменко пожелал здоровья отцу Нурмагомедова

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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко пожелал скорейшего выздоровления Абдулманапу Нурмагомедову, отцу действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Шлеменко пожелал здоровья отцу Нурмагомедова
  • © пресс-служба RCC

«Я знаю, что очень много ребят от него (Абдулманапа Нурмагомедова. — RT) зависят, так как он их учитель. Именно он даёт им дорогу в жизнь. Конечно, хотел бы пожелать ему здоровья и скорейшего восстановления», — цитирует Шлеменко РИА Новости.

Бывший обладатель титула чемпиона Bellator пожелал Нурмагомедову-старшему выздоровления и скорейшего возвращения к тренерской деятельности.

Кроме того, Шлеменко признался, что несколько лет назад его команда лишилась тренера, назвав это серьёзным психологическим ударом. 

Ранее спортивный комментатор Рамазан Рабаданов рассказал, когда заболел отец Нурмагомедова.

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