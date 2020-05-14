Комментатор Рабаданов рассказал, когда заболел Абдулманап Нурмагомедов

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Рамазан Рабаданов, спортивный комментатор и друг семьи Нурмагомедовых, рассказал, когда заболел Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Комментатор Рабаданов рассказал, когда заболел Абдулманап Нурмагомедов
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Как рассказал Рабаданов телеканалу «360», Нурмагомедов-старший две недели провёл на стройке спортивной базы неподалёку от Махачкалы. Там отец действующего обладателя титула UFC в лёгком весе и простудился. При этом первое время он отказывался обращаться за помощью к медицинским работникам.

По словам Рабаданова, в семье просили Абдулманапа Нурмагомедова вызвать врачей, но тот согласился лишь в тот момент, когда его состояние серьёзно ухудшилось.

Ранее Рабаданов заявил, что Нурмагомедов-старший вышел из комы.

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