СМИ: Белозёров останется старшим тренером мужской сборной России по биатлону

Старший тренер сборной России по биатлону Сергей Белозёров продолжит работать на своём посту в следующем сезоне.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России, вместе с Белозёровым работу продолжит его тренерский штаб в составе Максима Максимова и Артёма Истомина.

Отмечается, что к работе специалистов нет серьёзных претензий, но вполне вероятно, что в штаб войдёт специалист по лыжной подготовке.

В минувшем сезоне Кубка мира мужская сборная России завоевала пять медалей.

Ранее сообщалось, что чемпионат России по биатлону перенесён на конец года.