СМИ: Белозёров останется старшим тренером мужской сборной России по биатлону
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Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России, вместе с Белозёровым работу продолжит его тренерский штаб в составе Максима Максимова и Артёма Истомина.
Отмечается, что к работе специалистов нет серьёзных претензий, но вполне вероятно, что в штаб войдёт специалист по лыжной подготовке.
В минувшем сезоне Кубка мира мужская сборная России завоевала пять медалей.
Ранее сообщалось, что чемпионат России по биатлону перенесён на конец года.