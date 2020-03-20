СМИ: Белозёров останется старшим тренером мужской сборной России по биатлону

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Старший тренер сборной России по биатлону Сергей Белозёров продолжит работать на своём посту в следующем сезоне.
СМИ: Белозёров останется старшим тренером мужской сборной России по биатлону
  • © РИА Новости

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России, вместе с Белозёровым работу продолжит его тренерский штаб в составе Максима Максимова и Артёма Истомина.

Отмечается, что к работе специалистов нет серьёзных претензий, но вполне вероятно, что в штаб войдёт специалист по лыжной подготовке.

В минувшем сезоне Кубка мира мужская сборная России завоевала пять медалей.

Ранее сообщалось, что чемпионат России по биатлону перенесён на конец года.

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