Чемпионат России по биатлону перенесён на конец года

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Чемпионат России по биатлону перенесён на конец 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат России по биатлону перенесён на конец года
  • РИА Новости

По словам президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва, которые передаёт ТАСС, соревнования будут разделены на две части: личные гонки могут пройти в ноябре, эстафеты — в декабре.

Он также отметил, что по итогам ноябрьских гонок может быть сформирован состав национальной команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Чемпионат России по биатлону должен был состояться с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.

Ранее в IBU объяснили, почему этап КМ в Контиолахти не был отменён полностью.

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