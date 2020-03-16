Чемпионат России по биатлону перенесён на конец года

Чемпионат России по биатлону перенесён на конец 2020 года из-за пандемии коронавируса.

По словам президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва, которые передаёт ТАСС, соревнования будут разделены на две части: личные гонки могут пройти в ноябре, эстафеты — в декабре.

Он также отметил, что по итогам ноябрьских гонок может быть сформирован состав национальной команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Чемпионат России по биатлону должен был состояться с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.

Ранее в IBU объяснили, почему этап КМ в Контиолахти не был отменён полностью.