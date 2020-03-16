В IBU объяснили, почему этап КМ в Контиолахти не был отменён полностью

Член исполкома Международного союза биатлонистов Туре Бойгард прокомментировал решение организации не отменять полностью этап Кубка мира в финском Контиолахти.

«После спринта в пятницу мы провели встречу с организаторами и тренерами. Исходя из сложившейся ситуации мы решили, что в субботу гонки также могут состояться. IBU придерживался национальных правил здравоохранения, которые были объявлены. Ничто не указывало на то, что в Финляндии происходит что-то странное», — приводит слова Бойгарда NRK.

В итоге были проведены обе спринтерские гонки и обе гонки преследования, а супермикст и смешанная эстафета были отменены.

Ранее Мартен Фуркад отметил, что впервые за 12 лет завершил КМ без проблем со здоровьем.