Фуркад отметил, что впервые за 12 лет завершил КМ без проблем со здоровьем

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Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад, завершивший спортивную карьеру, поделился необычным наблюдением о своём выступлении в Кубке мира в нынешнем сезоне.
Фуркад отметил, что впервые за 12 лет завершил КМ без проблем со здоровьем
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Впервые за 12 лет карьеры покидаю Кубок мира, будучи здоровым. Вот что значит опыт», — написал Мартен в своём Twitter.

Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира, а также семикратным победителем общего зачёта Кубка мира. По итогам прошедшего сезона он занял второе место в общем зачёте КМ, уступив победителю всего два очка.

Ранее Фуркад прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти, которая стала для него последней в профессиональной карьере.

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