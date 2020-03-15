Фуркад отметил, что впервые за 12 лет завершил КМ без проблем со здоровьем

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад, завершивший спортивную карьеру, поделился необычным наблюдением о своём выступлении в Кубке мира в нынешнем сезоне.

«Впервые за 12 лет карьеры покидаю Кубок мира, будучи здоровым. Вот что значит опыт», — написал Мартен в своём Twitter.

Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира, а также семикратным победителем общего зачёта Кубка мира. По итогам прошедшего сезона он занял второе место в общем зачёте КМ, уступив победителю всего два очка.

Ранее Фуркад прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти, которая стала для него последней в профессиональной карьере.