Фуркад: даже не мечтал о таком завершении карьеры
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«Это прекрасное чувство, даже не мечтал о таком завершении карьеры. Это непростое решение, я люблю соревноваться и выступать, но сейчас время принести другое вдохновение в этот вид спорта. Уже нет шансов, что я вернусь обратно, так как пообещал дочери. Эти десять лет были великолепными. Король умер, да здравствует король!» — приводит слова Фуркада «Матч ТВ».
31-летний Фуркад, вчера вечером объявивший о завершении спортивной карьеры, стал победителем пасьюта, выиграв последнюю гонку в профессиональной карьере.
Ранее сообщалось, что Бё опередил Фуркада на два очка и стал победителем общего зачёта КМ по биатлону.