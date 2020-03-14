Фуркад: даже не мечтал о таком завершении карьеры

Француз Мартен Фуркад прокомментировал победу в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти, которая стала для него последней в его профессиональной карьере.

«Это прекрасное чувство, даже не мечтал о таком завершении карьеры. Это непростое решение, я люблю соревноваться и выступать, но сейчас время принести другое вдохновение в этот вид спорта. Уже нет шансов, что я вернусь обратно, так как пообещал дочери. Эти десять лет были великолепными. Король умер, да здравствует король!» — приводит слова Фуркада «Матч ТВ».

31-летний Фуркад, вчера вечером объявивший о завершении спортивной карьеры, стал победителем пасьюта, выиграв последнюю гонку в профессиональной карьере.

Ранее сообщалось, что Бё опередил Фуркада на два очка и стал победителем общего зачёта КМ по биатлону.