Протасовицкий вышел на свободу
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- РИА Новости
«Он вышел в пятницу из исправительной колонии №6 в городе Клинцы Брянской области», — сообщили Интерфаксу в пресс-службе.
«Благодарю всех за поддержку», — приводит РИА Новости слова освобождённого.
Из колонии его встречали родители, а также несколько представителей средств массовой информации.
В октябре 2018 года Протасовицкий вместе с Мамаевым, Кокориным и его братом Кириллом был арестован, а затем осуждён по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
В сентябре судом было удовлетворено ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО.
Протасовицкому суд отказал в удовлетворении прошения об УДО.
Подробности — в материале RT.