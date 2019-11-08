Протасовицкий вышел на свободу

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Александр Протасовицкий — четвёртый фигурант дела братьев Кокориных и Павла Мамаева — вышел на свободу из колонии в Брянской области, информирует пресс-служба УФСИН по региону.
Протасовицкий вышел на свободу
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Он вышел в пятницу из исправительной колонии №6 в городе Клинцы Брянской области», — сообщили Интерфаксу в пресс-службе.

«Благодарю всех за поддержку», — приводит РИА Новости слова освобождённого.

Из колонии его встречали родители, а также несколько представителей средств массовой информации. 

В октябре 2018 года Протасовицкий вместе с Мамаевым, Кокориным и его братом Кириллом был арестован, а затем осуждён по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

В сентябре судом было удовлетворено ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО.

Протасовицкому суд отказал в удовлетворении прошения об УДО.

Подробности — в материале RT.

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