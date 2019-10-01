В РФС дали оценку словам Смолова, сказанным в перерыве матча «Локомотив» — «Зенит»
- @fclokomotiv
«Мы понимаем, что Фёдор погорячился, и тут нет темы для обсуждения. К судейству надо относиться уважительно», — приводит слова Мельникова РИА Новости.
Смолов был недоволен отменой забитого им мяча и заявил, что теперь «можно отдать «Зениту» первое место, а самим играть за второе». Помимо этого, он в перерыве грубо ответил хавбеку сине-бело-голубых Шатову.
Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 1:0.
Ранее сообщалось, что Смолов извинился перед Семаком за свои слова, сказанные в перерыве матча с «Зенитом».