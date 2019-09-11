Войнов объяснил, почему подписал контракт с «Авангардом»

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли защитник Вячеслав Войнов рассказал, почему он принял предложение подписать контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард».
Войнов объяснил, почему подписал контракт с «Авангардом»
  • © ХК "Авангард"

«Всё просто. Этот клуб изначально проявлял ко мне интерес, а когда стало окончательно ясно, что предстоящий сезон я проведу в России, дело дошло и до конкретного предложения», — приводит слова Войнова РИА Новости.

Он отметил, что СКА, за который он отыграл с 2015 по 2018 год, не связывался с ним относительно продления сотрудничества.

«Может быть, разговаривали с моими представителями, но мне об этом ничего не известно», — добавил 29-летний хоккеист.

В 2015 году Войнов был дисквалифицирован за нанесение побоев жене, после чего уехал из США и начал выступать за санкт-петербургский СКА, с которым отказался продлевать контракт перед сезоном-2018/19, чтобы попытаться вернуться в Северную Америку.

9 апреля НХЛ продлила дисквалификацию Войнова, после чего Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) обжаловала данное решение. В итоге срок отстранения был сокращён до 41 матча.

Ранее Войнов рассказал, когда принял решение вернуться в КХЛ.

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