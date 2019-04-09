НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Национальная хоккейная лига (НХЛ) продлила срок дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова.

Как сообщает пресс-служба лиги, российский хоккеист не сможет принять участие в матчах сезона-2019/20.

Отмечается, что в случае отсутствия инцидентов с его участием дисквалификация завершится 1 июля 2020 года и россиянин снова сможет играть в НХЛ.

В 2015 году Войнов был дисквалифицирован за нанесение побоев жене, после чего уехал из США и начал выступать за санкт-петербургский СКА, с которым отказался продлевать контракт перед сезоном-2018/19, чтобы попытаться вернуться в Северную Америку.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес» планирует подписать хоккеиста СКА Николая Прохоркина.