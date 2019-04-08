СМИ: «Лос-Анджелес» планирует подписать хоккеиста СКА Прохоркина

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз», за который выступает российский нападающий Илья Ковальчук, заинтересован в подписании форварда СКА Николая Прохоркина.

Как сообщает журналист Джон Розен, генеральный менеджер «Кингз» Роб Блэйк планирует предложить Прохоркину контракт на один сезон.

В настоящее время хоккеист выступает за СКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В нынешнем сезоне на счету форварда 41 очко (20+21) в 41 матче. В плей-офф нападающий набрал шесть очков (2+4) в 11 встречах.

Николай Прохоркин был задрафтован «Лос-Анджелесом» в 2012 году под общим 121-м номером. Его контракт со СКА заканчивается 30 апреля 2019 года.

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