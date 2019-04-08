Тарасенко назван первой звездой недели в НХЛ
- globallookpress.com
Как сообщает официальный сайт НХЛ, форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко назван первой звездой недели. В четырёх матчах нападающий набрал семь очков (3 + 4).
Вторым стал вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, отражавший на неделе 93,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,01.
Третьей звездой назван форвард «Далласа» Александр Радулов. За три матча россиянин набрал шесть очков (2 + 4).
Ранее сообщалось, что Кучеров набрал 128 очков за сезон в НХЛ и побил рекорд Могильного.