Войнов рассказал, когда принял решение вернуться в КХЛ
- РИА Новости
«Как только в НХЛ объявили, что мне всё же придётся пропустить 41 игру, начал понимать, что остаюсь в России. Я понял, что если ещё прожду до декабря, этот сезон, скорее всего, тоже потеряю. Что никак не входило в мои планы», — приводит слова Войнова РИА Новости.
В 2015 году Войнов был дисквалифицирован за нанесение побоев жене, после чего уехал из США и начал выступать за санкт-петербургский СКА, с которым отказался продлевать контракт перед сезоном-2018/19, чтобы попытаться вернуться в Северную Америку.
9 апреля НХЛ продлила дисквалификацию Войнова, после чего Ассоциация игроков НХЛ обжаловала данное решение. В итоге срок отстранения был сокращён до 41 матча.
Ранее сообщалось, что «Авангард» объявил о подписании контракта с Войновым.