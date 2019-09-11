Войнов рассказал, когда принял решение вернуться в КХЛ

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли защитник Вячеслав Войнов рассказал, когда принял решение о возвращении из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
Войнов рассказал, когда принял решение вернуться в КХЛ
  • РИА Новости

«Как только в НХЛ объявили, что мне всё же придётся пропустить 41 игру, начал понимать, что остаюсь в России. Я понял, что если ещё прожду до декабря, этот сезон, скорее всего, тоже потеряю. Что никак не входило в мои планы», — приводит слова Войнова РИА Новости.

В 2015 году Войнов был дисквалифицирован за нанесение побоев жене, после чего уехал из США и начал выступать за санкт-петербургский СКА, с которым отказался продлевать контракт перед сезоном-2018/19, чтобы попытаться вернуться в Северную Америку.

9 апреля НХЛ продлила дисквалификацию Войнова, после чего Ассоциация игроков НХЛ обжаловала данное решение. В итоге срок отстранения был сокращён до 41 матча.

Ранее сообщалось, что «Авангард» объявил о подписании контракта с Войновым.

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