Срок дисквалификации Войнова в НХЛ сокращён до 41 матча
- Reuters
Как сообщает пресс-служба НХЛ, независимый арбитр принял решение, что Войнов должен отбыть наложенную на него лигой дисквалификацию, но сократил её срок с полного сезона до 41 матча.
В 2015 году Войнов был дисквалифицирован за нанесение побоев жене, после чего уехал из США и начал выступать за санкт-петербургский СКА, с которым отказался продлевать контракт перед сезоном-2018/19, чтобы попытаться вернуться в Северную Америку.
9 апреля НХЛ продлила дисквалификацию Войнова, после чего Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) обжаловала данное решение.
Ранее сообщалось, что Войнов перейдёт в «Автомобилист»