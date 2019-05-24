Срок дисквалификации Войнова в НХЛ сокращён до 41 матча

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Арбитражный суд принял решение о сокращении дисквалификации в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российского защитника Вячеслава Войнова.
Срок дисквалификации Войнова в НХЛ сокращён до 41 матча
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба НХЛ, независимый арбитр принял решение, что Войнов должен отбыть наложенную на него лигой дисквалификацию, но сократил её срок с полного сезона до 41 матча.

В 2015 году Войнов был дисквалифицирован за нанесение побоев жене, после чего уехал из США и начал выступать за санкт-петербургский СКА, с которым отказался продлевать контракт перед сезоном-2018/19, чтобы попытаться вернуться в Северную Америку.

9 апреля НХЛ продлила дисквалификацию Войнова, после чего Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) обжаловала данное решение.

Ранее сообщалось, что Войнов перейдёт в «Автомобилист»

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