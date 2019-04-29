СМИ: Двукратный чемпион НХЛ Войнов перейдёт в «Автомобилист»

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Двукратный обладатель Кубка Стэнли защитник Вячеслав Войнов пополнит состав клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) екатеринбургского «Автомобилиста».
СМИ: Двукратный чемпион НХЛ Войнов перейдёт в «Автомобилист»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

По информации издания, «Автомобилист» сделал солидное предложение Войнову и скоро объявит о переходе.

Последней командой Войнова был петербургский СКА, за который он выступал с 2015 по 2018 годы и выиграл вместе с ним Кубок Гагарина. 

После этого он пытался вернуться в НХЛ, но лига дисквалифицировала его до конца сезона-2019/20. Войнов становился чемпионом НХЛ в 2012 и 2014 годах в составе «Лос-Анджелес Кингз».

Ранее сообщалось, что «Трактор» ведёт переговоры с хоккеистом Войновым.

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