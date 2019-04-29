СМИ: Двукратный чемпион НХЛ Войнов перейдёт в «Автомобилист»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online».
По информации издания, «Автомобилист» сделал солидное предложение Войнову и скоро объявит о переходе.
Последней командой Войнова был петербургский СКА, за который он выступал с 2015 по 2018 годы и выиграл вместе с ним Кубок Гагарина.
После этого он пытался вернуться в НХЛ, но лига дисквалифицировала его до конца сезона-2019/20. Войнов становился чемпионом НХЛ в 2012 и 2014 годах в составе «Лос-Анджелес Кингз».
Ранее сообщалось, что «Трактор» ведёт переговоры с хоккеистом Войновым.