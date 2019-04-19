«Трактор» ведёт переговоры с хоккеистом Войновым

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» ведёт переговоры с защитником Вячеславом Войновым.

Об этом сообщил директор клуба Борис Видгоф, слова которого приводит ТАСС.

Он отметил, что клуб ведёт переговоры с различными воспитанниками команды, в числе которых Войнов.

В 2015 году Войнов был дисквалифицирован за нанесение побоев жене, после чего уехал из США и начал выступать за санкт-петербургский СКА, с которым отказался продлевать контракт перед сезоном-2018/19, чтобы попытаться вернуться в Северную Америку.

Войнов является уроженцем Челябинска, выступал за «Трактор» с 2006 по 2008 год, после чего решил продолжить карьеру в НХЛ.

Ранее стала известна дата слушаний по апелляции хоккеиста Войнова.